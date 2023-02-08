Чиновник вимагав "винагороду" за безперешкодне вивезення продовольства по зерновому коридору.

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт" за отримання хабара в обмін на безперешкодний експорт зерна і видачу сертифікатів. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

За його словами, затримання відбулося кілька годин тому. Фігурант "вимагав і отримав неправомірну вигоду", говорить нардеп.

Арахамія підкреслив, що чиновник займався вимаганням хабара в той час, керівництво країни докладає зусиль до безперешкодної роботи "зернового коридору", бізнес бореться за валютну виручку, а військові стримують натиск окупантів.

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"І тут з’являється якийсь покидьок, який думає, що може організувати собі на цьому схему. І йому по барабану, що хтось у світі чекає це зерно, що не так давно звільнили все керівництво митниці, що обшуки й підозри не злазять з новин. Людина взагалі не має ні страху, ні моральних принципів", – обурився депутат.

При цьому Арахамія не уточнив, чому затриманий є "колишнім начальником митного поста" – тому що його вже встигли звільнити після затримання, або тому що він виконував роль посередника для чинного посадовця. ДБР і Офіс генпрокурора про це затримання поки офіційно не повідомляли.

Зміна керівництва української митниці

1 лютого Кабінет Міністрів звільнив керівний склад митниці і ще ряд чиновників з інших відомств. Те, що відбувається пов'язали з корупційними скандалами - проведено масштабні обшуки, які виявили масові порушення та розкрадання.

У наступні дні правоохоронці продовжили проведення обшуків у структурах митниці. Зокрема було затримано керівника одного з митних постів у Чернівецькій області, а в Одеській області – посадових осіб митних постів "Одеса-порт" та "Білгород-Дністровський".

На цьому тлі президент Зеленський анонсував нові кроки в боротьбі з внутрішнім ворогом. Він подякував Службі безпеки України, ДБР, Офісу генпрокурора та іншим залученим до цього процесу.

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