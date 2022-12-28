Встановлено, що вони організували в Україні та взяли участь в "сходках", де вирішувалися питання координації злочинної діяльності.

Правоохоронці затримали двох "ворів у законі" "Умку" та "Лашу Свана", які здобули свої статуси від топ-представників російського кримінального світу.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України. За даними слідства, "вори в законі", які мають кримінальні прізвиська "Лаша Сван" та "Умка", перебуваючи підозрюваними у справі щодо поширення злочинного впливу, з грудня 2020 року по березень 2021 року організували в Україні та взяли участь в трьох злочинних зібраннях з представниками криміналітету.

На цих "сходках" вирішувалися питання координації злочинної діяльності та конфліктні ситуації. Також приймалося рішення про виділення фінансової допомоги з так званого "злодійського общака" на святкові потреби криміналітету та "ворів в законі", які перебувають у місцях позбавлення волі.

Відео дня

"На сходці одного з лідерів організованої злочинної групи вони наділили ширшими повноваженнями – надали можливість збору коштів, одержаних злочинним шляхом, на території Одеси", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз зібрані докази стали підставою для затримання "ворів в законі" в порядку ч. 4 ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Обом фігурантам повідомлено про підозру у встановленні і поширенні злочинного впливу, а також організації та участі у злочинному зібранні "сходці" (ч. 3 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2 КК України).

Також повідомляється, що раніше було завершено досудове розслідування у справі щодо поширення цими "ворами в законі" злочинного впливу, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Відомо, що "вори в законі" "Умка" - коронований у 2014 році, а "Лаша Сван" - у 1995 році. Вони здобули свої "звання" від топ-представників російського кримінального світу.

Затримання "злодіїв у законі"

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Одесі знешкодили угруповання "злодія в законі" на прізвисько "Антимос".

У березні 2021 року в Одесі затримали "злодія в законі", який понад 20 років провів у російських в'язницях.

Ще раніше з України видворили "злодія в законі" на прізвисько "Зюзя". Він потрапив на територію країни поза офіційними пунктами пропуску.

Вас також можуть зацікавити новини: