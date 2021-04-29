Знайшли літальний апарат аж у Житомирській області.

Уночі з 28 на 29 квітня прикордонники Чернівецького загону разом з румунськими колегами зафіксували літак, який порушив державний кордон.

Як розповіли у прес-центрі Держприкордонслужби України, перелетівши кордон, літальний апарат попрямував углиб території України.

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Підрозділ Житомирського прикордонного загону спільно з представниками Національної поліції та СБУ знайшли місце можливої посадки повітряного судна.

Оглянувши ангари, правоохоронці знайшли легкомоторний літак без бортового номера.

"Окрім цього, встановлено осіб, можливо причетних до незаконного переміщення тютюнових виробів через державний кордон. Зараз до Служби безпеки України надіслане повідомлення про виявлення правопорушення за ознаками ст. 334 ККУ "Порушення правил міжнародних польотів", а до Нацполіції - за ознаками ст. 332-2 ККУ "Незаконне перетинання державного кордону України", - зазначили прикордонники.

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Автор: Катерина Комолова