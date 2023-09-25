Злочини були скоєні під час окупації частини Київщини в березні 2022 року.

Прокуратура передала до суду докази у справі про масове зґвалтування двома російськими окупантами жінок і дітей під час окупації частини Київської області. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram.

Зокрема, прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо двох військовослужбовців збройних сил РФ за фактом вчинення сексуального насильства та жорстокого поводження з цивільним населенням (ст. 438 Кримінального Кодексу України).

Слідство встановило, що 28 та 31-річний військовослужбовці 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади роти снайперів Збройних сил РФ під час окупації населеного пункту на Київщині в березні 2022 року вчинили серію злочинів сексуального характеру.

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"Обвинувачені увірвалися до будинку молодого подружжя та, погрожуючи зброєю, по черзі зґвалтували дружину, при цьому змушуючи дивитись за злочинними діями її чоловіка. Згодом один із обвинувачених зґвалтував їхню 4-річну доньку", - сказано у повідомленні.

Водночас, після цього обвинувачені увірвалися до іншого будинку, де також, погрожуючи зброєю, зґвалтували вагітну жінку та неповнолітню дівчину.

"Пізніше цього дня вказані військовослужбовці РФ вдерлися до будинку ще однієї жінки та намагались її зґвалтувати. Втім після опору постраждалої вони пішли до сусіднього будинку. Там обвинувачені ізолювали по окремим кімнатам матір та її неповнолітню доньку та по черзі їх зґвалтували. При цьому військові закрили на кухні членів родини, що проживали в будинку, аби ті не змогли чинити опір", - наголошується у повідомленні.

При цьому, загалом від злочинних дій військових РФ постраждали 12 осіб. Досудове розслідування здійснювало Головне управління Нацполіції України за спеціальною заочною процедурою (in absentia).

Зазначається, що з 24 лютого 2022 року Офісом Генпрокурора зафіксовано 235 випадків сексуального насильства, повʼязаного з конфліктом. Від дій військовослужбовців РФ постраждали 150 жінок та 85 чоловіків. 13 постраждалих є неповнолітніми, зокрема 12 дівчат та 1 хлопець (вид сексуального насильства, не пов'язаний зі зґвалтуванням).

Як зазначили в Офісі генпрокурора, злочини сексуального насильства були зафіксовані у всіх девʼяти регіонах, де перебували окупаційні війська. Найбільше їх зареєстровано на Херсонщині (72), Донеччині (55), Київщині (52) та Харківщині (21).

Згвалтування родини на Київщині

Як повідомляв УНІАН, Україна звинувачує двох російських снайперів Самарського гарнізону у сексуальному насильстві над чотирирічною дівчинкою та груповому зґвалтуванні її матері під дулом пістолета на очах у батька. Ці двоє - 28-річний Євгеній Чорнокнижний та неназваний 32-річний росіянин - разом із ще 4 військовими РФ є фігурантами одного з наймасштабніших розслідувань сексуального насильства з часів повномасштабного вторгнення РФ до України.

Раніше ТСН повідомляло, що від дій Євгенія Чорнокнижного, ліквідованого в квітні 2022 року, та його побратима Вадима Шахматова постраждали 12 жителів села на Київщині, серед яких троє неповнолітніх.

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