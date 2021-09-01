За інформацією соцмереж, загиблим виявився учасник АТО.

У місті Калуш Івано-Франківської області внаслідок вибуху гранати у квартирі п’ятиповерхівки загинув 51-річний чоловік.

Про це повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Зазначається, що вчора о 20:15 до поліції надійшла інформація від чоловіка про те, що у квартирі він виявив свого сина із тілесними ушкодженнями.

Попередньо встановлено, що мешканці будинку близько 16:00 почули звук, схожий на вибух, але не зорієнтувалися, де він пролунав.

Читайте такожУ Вінниці чоловік помер на шкільний святковій лінійці"У квартирі, де стався вибух, поліцейські виявили 51-річного чоловіка, який помер від травм, імовірно, отриманих внаслідок вибуху гранати", - йдеться у повідомленні.

На місці події криміналісти вилучили залишки вибухового пристрою, їх направлять на проведення експертизи.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство із додатковою кваліфікацією – нещасний випадок) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

На сторінці спільноти ГО "Об'єднання учасників бойових дій АТО Калущини" у Facebook повідомляється, що у Калуші на вул. С. Стрільців за місцем проживання підірвав себе гранатою учасник АТО (24 ОМБр) Анатолій Новічонок.

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Автор: Світлана Макринська