Його обвинувачують у незаконному заволодінні коштами "Укрзалізниці" та підозрюють в махінаціях з газом.

За рішенням суду в дохід держави зараховано 56 мільйонів гривень застави, яка була внесена за народного депутата України Ярослава Дубневича, обвинуваченого у незаконному заволодінні коштами ПАТ "Укрзалізниці".

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. В повідомленні прізвище не називається, але за контекстом зрозуміло, що йдеться саме про цього нардепа.

"21 листопада 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про звернення в дохід держави застави у розмірі 56 млн грн, яка була внесена за народного депутата, обвинуваченого у незаконному заволодінні 93 млн грн коштів ПАТ "Укрзалізниці". Суд постановив перерахувати вказані кошти на спеціальний рахунок НБУ для збору коштів на підтримку Збройних Сил України", - повідомляє САП.

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У відомстві зазначили, що 2 листопада колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення в міжнародний розшук саме цього нардепа.

Справа нардепа Дубневича

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила у міжнародний розшук народного депутата, обвинуваченого у незаконному заволодінні 93 млн грн "Укрзалізниці". Нардеп не з’являвся на судові засідання, і є підтверджена інформація про його перебування за кордоном. Він також має сплатити понад 5 368 грн штрафу за неявку на судове засідання та невиконання обов’язку підкоритися законним вимогам суду.

Крім того, за інформацією САП Дубневич є підозрюваним і в іншому кримінальному провадженні - щодо організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

Зважаючи на те, що місцезнаходження нардепа не було встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст. 135 КПК України - заочно.

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