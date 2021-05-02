Від удару евакуатор відкинуло на трамвайні колії.

У Дніпрі на Кайдацькому мосту маршрутка "Дніпро-Харків" врізалася в евакуатор зі зламаним автомобілем.

Читайте такожПід Києвом водій на швидкості збив лося (фото)Як повідомляє "Інформатор", аварія трапилася близько 20:25 в суботу, 1 травня. Чоловік, який був за кермом мікроавтобуса, загинув. Водія евакуатора забрала "швидка": у нього численні забої. За попередньою інформацією, пасажирів у мікроавтобусі не було.

За словами свідків, на мосту у крайньому лівому ряду зламався Mitsubishi. На місце викликали евакуатор. Він уже завантажив автомобіль на платформу, коли ззаду в нього влетів мікроавтобус.

Водія мікроавтобуса затиснуло в салоні. Щоб його витягнути, знадобилася допомога рятувальників.

Коли чоловіка дістали, він уже був мертвий. Очевидці, які надавали допомогу постраждалим до приїзду "швидкої", стверджують, що спочатку у водія ще був слабкий пульс. Відомо, що він 1970 року народження.

Від удару евакуатор відкинуло на трамвайні колії. На мосту утворився довгий затор.

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Автор: Катерина Комолова