Чоловікові було 40 років.

Внаслідок ДТП 29 березня загинув рятувальник 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Київській області, молодший сержант служби цивільного захисту Дмитро Талімончак.

Читайте такожУ Києві водій на смерть збив жінку на переході та втік з місця ДТППро це повідомили у прес-службі управління.

«Щиро співчуваємо рідним та близьким нашого побратима. Це важкий біль та трагічна втрата для усіх нас. Нехай спочиває з миром. Вічна пам'ять», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіку було 40 років.

Смертельна аварія: подробиці

Мова йде про моторошну аварію на Новоірпенській трасі за участю катафалка.

ДТП сталася близько 16:00 29 березня. Катафалк, що перевозив небіжчика в труні, зіткнувся з «Москвичем», внаслідок чого у легковика відірвало дах.

У легковому автомобілі були два чоловіки, тіла яких довелося вирізати з «Москвича». Також там знаходилася жінка, яку забрав автомобіль «швидкої допомоги».

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Автор: Катерина Шварц