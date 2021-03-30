Внаслідок ДТП 29 березня загинув рятувальник 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Київській області, молодший сержант служби цивільного захисту Дмитро Талімончак.
Читайте такожУ Києві водій на смерть збив жінку на переході та втік з місця ДТППро це повідомили у прес-службі управління.
«Щиро співчуваємо рідним та близьким нашого побратима. Це важкий біль та трагічна втрата для усіх нас. Нехай спочиває з миром. Вічна пам'ять», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що чоловіку було 40 років.
Смертельна аварія: подробиці
Мова йде про моторошну аварію на Новоірпенській трасі за участю катафалка.
ДТП сталася близько 16:00 29 березня. Катафалк, що перевозив небіжчика в труні, зіткнувся з «Москвичем», внаслідок чого у легковика відірвало дах.
У легковому автомобілі були два чоловіки, тіла яких довелося вирізати з «Москвича». Також там знаходилася жінка, яку забрав автомобіль «швидкої допомоги».
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram