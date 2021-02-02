На вулиці Олени Теліги відбулась запланована акція з приводу незаконних пасажирських перевезень.

У Києві під час акції постраждав правоохоронець, 9 осіб доставлено до відділку поліції.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, сьогодні на вулиці Олени Теліги відбулась запланована акція з приводу незаконних пасажирських перевезень.

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«Під час заходу учасники почали розклеювати наклейки та не реагували на вимоги правоохоронців припинити незаконні дії. Співробітники Шевченківського управління поліції звернулися з вимогою до мітингувальників пройти до відділку поліції через те, що вони порушували громадський порядок. Проте один з активних учасників почав сперечатися, погрожувати та нецензурно лаятися. У результаті поліцейський прийняв рішення про негайне затримання правопорушника, який продовжував порушувати громадський порядок та чинив опір, вдаривши правоохоронця», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правопорушника затримали та доставили до управління поліції. Стосовно нього слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Загалом до Шевченківського управління поліції доставлено 9 осіб. На одного з них складено адміністративний протокол за ст. 152 (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Автор: Інна Андаліцька