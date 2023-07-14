Українець сподівався за допомогою магії закрити кримінальне провадження проти самого себе.

На Буковині чоловік невдало звернувся до ворожки і витратив 300 тисяч доларів, сподіваючись на сприяння у припиненні кримінального переслідування відносно себе. Про це йдеться у повідомленні на сайті Чернівецької обласної прокуратури.

"За даними слідства, 48-річна мешканка Тернопільщини, яка надає послуги з ворожіння, пообіцяла фігуранту кримінального провадження, зареєстрованого за фактами розкрадання та легалізації понад 15 млн грн бюджетних коштів, допомогти вирішити з впливовими людьми питання щодо припинення відносно нього кримінального переслідування", - зазначили у прокуратурі.

Так, упродовж січня-травня жінка спільно з іншими особами одержали від підозрюваного 300 тис. доларів США, однак "жодних домовленостей вони не виконали, а вказаними коштами заволоділи, зловживаючи довірою громадянина".

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Крім того, жінка порекомендувала підозрюваному найняти столичного адвоката, який здійснював його право на захист та запропонував клієнту в обхід закону "допомогти" його родичу, який теж фігурує у справі щодо легалізації бюджетних коштів, уникнути кримінальної відповідальності.

"Захисник підбурив чоловіка надати слідчому 10 000 доларів США, запевнивши що особисто передасть вказані кошти правоохоронцям", - розповіли у прокуратурі.

Зазначається, що після отримання обумовленої суми адвоката було затримано.

Так, за процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури жінці та адвокату було повідомлено про підозру за фактами незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому в особливо великих розмірах, та підбурення до надання неправомірної вигоди службовим особам, які займають відповідальне становище (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України).

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаних правопорушень.

У травні ворожки розвели військових на гроші

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня в одеських пабліках з'явилося відео очевидця події біля залізничного вокзалу. Він зафіксував, як група жінок, судячи з усього, представниць ромської діаспори, "обробляють" двох чоловіків у військовій формі.

Автор відео коментує те, що відбувається, уточнюючи, що це шахрайки обманюють українських захисників. На записі літня жінка щось говорить військовослужбовцю, той відкриває гаманець і передає їй 500-гривневу купюру. Невідома ховає гроші за пазухою (в бюстгальтері), і проводить з "клієнтом" загадковий ритуал. Зокрема, прикладає руки до різних частин тіла.

При цьому військовий, судячи з усього, перебуває під впливом гіпнозу: розгублено посміхається, продовжуючи тримати гаманець в руках.

Водночас за задньому плані ще одна "ворожка" розмовляє з іншим чоловіком у формі. Третя жінка намагається "закрити" собою вид на учасників події.

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