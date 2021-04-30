За даними поліції, дитина залишилася з бабусею і дідусем та зникла. Тіло хлопчика виявили у канаві.

У Новгороді-Сіверському на Чернігівщині учора знайшли мертвим у водоймі 7-річного хлопчика.

Читайте такожУ Сумській області родина під час гасіння пожежі в будинку забула про 5-річного сина в кімнаті (відео)Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Нацполіції в Чернігівській області, дитина залишилася вдома з бабусею і дідусем (доки мати була на роботі) та зникла.

У соціальних мережах було розміщене оголошення про розшук, серед особливих прикмет вказувалося, що хлопчик не розмовляє. Потім з’явилася інформацію, що дитину виявили мертвою у канаві під містком.

За відомостями поліції, у тій частині міста встановлені відеокамери, і на відео видно, як хлопчик гуляв, а потім послизнувся та впав у воду.

Зазначається, що його у воді помітили інші діти, які гралися неподалік. Вони покликали дорослих, а ті викликали поліцію та швидку допомогу. Врятувати хлопчика не змогли – він пробув у воді приблизно півгодини.

За даним фактом правоохоронці відкрили провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок». Триває розслідування.

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Автор: Ірина Синельник