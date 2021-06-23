Пошуки тривали понад дві години / скріншот з відео
У Дніпропетровській області потонув 10-річний хлопчик, який шукав свої капці у річці.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Хлопчик гуляв без дорослих у селі Андріївка. Бавився біля річки. Коли помітив, що капці упливли, почав пірнати. І зник. Пошуки тривали понад дві години. Обстежували і річку, і берегову лінію.
Врешті рятувальники дістали тіло дитини з дна річки Гайчур за 15 метрів від берега.
Рятувальники закликають не лишати дітей біля водойм без нагляду і дотримуватися правил безпеки, незалежно від віку та вміння плавати.
10-річний хлопчик потонув, шукаючи у річці свої капці
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