15-річну дитину шукає поліція.

На Дніпропетровщині зникла дівчинка, яка вже неодноразово тікала з дому. 15-річна дитина знову пішла з будинку у невідомому напрямку та не повернулася.

Про це на сторінці у Facebook повідомила Поліція Дніпропетровської області.

Дівчинка зникла у Новомосковську. 15-річна Надія пішла з дому 4 грудня, приблизно о 17:00. Вона так і не повернулася, тепер її шукає поліція.

"Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст близько 150 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русе, зачіска коротка (стрижка під хлопчика), очі блакитні", - повідомили у поліції про вигляд дитини.

Правоохоронцям не повідомили, у який одяг вона була одягнена. Також у поліції додали, що дівчинка вже неодноразово тікала з дому. Її знаходили та повертали копи. Наразі ж знайти дитину поки що не вдалося, тому усіх, хто бачив Надію та може знати, де вона перебуває, просять звернутися до поліції.

У коментарях користувачі написали, що умови життя цієї дівчинки варто перевірити. Адже якщо вона вже неодноразово тікала з хати, то вдома у неї явно щось коїться.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Карпатах зникли троє людей, рятувальники розгорнули цілодобові пошуки.

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Автор: Поліна Кузенко