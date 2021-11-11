Куля влучила одному з працівників у руку, коли він намагався прикрити обличчя.

На Харківщині енергетики приїхали відключати світло чоловіку, який самовільно до нього під'єднався. Проте мешканець села Рокитне вирішив взятися за зброю. Він стріляв в енергетиків та поранив одного з них у руку.

Як повідомляє прес-служба "Харківобленерго", інцидент стався учора, 10 листопада, о 10:10.

"Працівники "Харківобленерго" прибули на вул. Загребля для виконання своїх службових обов'язків: відключення електроустановок споживача через самовільне підключення", - йдеться у повідомленні.

За інформацією підприємства, коли енергетики виходили з машини, споживач почав стріляти у їхній бік зі зброї, схожої на пневматичну. Куля влучила одному з працівників в руку, коли той намагався прикрити обличчя.

Читайте такожУ Харкові жінка в неадекватному стані вилізла на електроопоруНа місце злочину була викликана поліція. Працівники обленерго написали заяву про внесення відомостей про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань та притягнення нападника до кримінальної відповідальності.

Як вже повідомляв УНІАН, борги українців за комуналку досягли майже 63 мільярдів гривень. Окрім цього, раніше стало відомо, що директора водоканалу на Львівщині покарали за "креативну" розправу з боржниками - "Стрийводоканал" опублікував адреси людей просто на рекламних бордах по всьому місту.

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Автор: Світлана Макринська