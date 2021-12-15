Його "клієнтів" не оглядали під час повернення до СІЗО.

У Харківській області затримали поліцейського, який продавав затриманим наркотики у приміщеннях суду та слідчого ізолятора.

Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.

Поліцейський Чугуївського райуправління входив до складу конвою, який переміщував арештованих із Харківського слідчого ізолятора до суду.

Оперативники встановили, що чоловік примудрявся передавати наркотики затриманим навіть у приміщенні суду. Він контролював, щоб його "клієнтів" не оглядали під час повернення до СІЗО.

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Чоловіка затримали під час чергового збуту партії наркотичних речовин у приміщенні СІЗО.

Вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру у збуті наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі встановлюються канали надходження наркотиків до поліцейського.

Раніше повідомлялося, що у Київській області поліцейський скоїв ДТП з загиблими. Свідки кажуть, що він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

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Автор: Людмила Жерновська