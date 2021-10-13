Зловмисники заробляли до 500 тис. грн щомісяця.

На Харківщині працівників туристичного агентства та приватної медичної лабораторії викрили на підробці результатів ПЛР-тестів на COVID-19.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як встановили співробітники спецслужби, організували оборудку двоє працівників туристичного агентства у змові з приватною медичною лабораторією.

"Під час продажу закордонних турів зловмисники пропонували своїм клієнтам придбати ПЛР-тести з негативним результатом на COVID-19. Щомісяця ділки виготовляли до 600 підроблених довідок для виїзду за кордон, у тому числі міжнародного зразка", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що клієнти використовували фальсифіковані документи для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції.

"Після повної передоплати зловмисники пересилали дані до медичної лабораторії, де без фактичного забору зразків виписували фальсифіковані ПЛР-тести. Незаконна схема дозволяла вносити недостовірну інформацію у медичну систему ЕСОЗ, дані з якої потрапляли у додаток "Дій вдома", - додали в СБУ.

За оперативною інформацією, щомісяця нелегальний бізнес приносив учасникам оборудки "прибуток" у розмірі понад 500 тис. грн.

У ході проведених обшуків у медлабораторії, в офісі туристичного агентства та за місцями проживання фігурантів провадження правоохоронці вилучили сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів, електронні носії інформації, чорнові записи із доказами протиправної діяльності.

Наразі у межах кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам злочинної схеми.

Нагадаємо, як писав УНІАН, у Львові судитимуть стоматолога, який продавав туристам довідки про негативний ПЛР-тест на COVID-19.

Підробка COVID-сертифікатів: що відомо

Автор: Світлана Макринська