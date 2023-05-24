До пошуків дитини залучено понад 300 осіб.

У селі Скрипаї на Харківщині місцеві та правоохоронці вже понад 16 годин шукають зниклу 2-річну Віолетту Мужечук. Дівчинка зникла з власного подвір’я близько 19:00 23 травня.

Як повідомляє поліція Харківської області, на пошуки зниклої дитини відразу по тривозі був піднятий особовий склад місцевої поліції разом із кінологами.

Наразі триває пошукова операція, у якій задіяно понад 300 осіб, включно з місцевими мешканцями, які допомагають шукати дитину.

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"Цілу ніч поліцейські разом з громадянами прочісували околиці населеного пункту, місцевість та лісові насадження. Дитину не знайшли. Пошукові заходи тривають", - зазначили у поліції.

Наразі факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "безвісно зникла".

Громадян, які володіють будь-якою інформацією про дитину, правоохоронці закликають повідомити до відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП, за телефонами 102 чи +380503055233.

Водночас, у ДСНС зазначили, що, за попередніми даними місцевих мешканців, дівчинка могла потрапити у навколишні лісові насадження, що ускладнює пошуки.

Зникнення маленьких дітей: новини

Як відомо, кілька днів тому на Одещині цілу ніч шукали шестирічну дівчинку. Близько 20:00 жителька села Старі Трояни помітила зникнення дитини. Понад годину жінка намагалася самостійно розшукати доньку, однак згодом довелося викликати правоохоронців.

Ускладнювало пошукову операцію те, що дитина мала розлади здоров’я і не розмовляла. Крім того, недалеко від місця проживання сім’ї розташоване озеро Китай, відтак рятувальники побоювалися, що дитина могла потонути.

Службовий собака привів пошукову групу до озера, відтак усю ніч групи спецслужб та селяни обстежували дно водойми, але одночасно шукали у закинутих будівлях та на пустирях.

Вранці дівчинку знайшли на недіючій фермі поблизу озера. Дитина була мокрою, ймовірно через те, що заходила до водойми. Медики зауважили, що із дівчинкою все добре, та передали її матері.

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