За попередньою інформацією, нападник прострелив ноги двом відпочивальникам, але потім поранив себе і помер.

У ніч на 16 червня в Олешках Херсонської області чоловік відкрив вогонь по людях, але загинув сам.

Місцеве видання "Новий день" пише, що на розі вулиць Крилова та Олімпійської знайшли трьох поранених віком від 30 до 65 років.

"Один із них отримав заряд дробу у стегно, стік кров'ю й помер на місці. Ще двом також поцілили в ноги, але вони "дотягли" до лікарні. За свідченням медиків, які працювали на місці виклику, від поранених тхнуло алкоголем, але про обставини стрілянини вони говорили неохоче", - повідомляє видання.

За даними OBOZREVATEL, двоє людей сиділи на лавочці й відпочивали, коли до них підійшов громадянин і двічі вистрілив їм у ноги. Поранені впали, а невідомий намагався добити їх держаком обріза, але мимоволі вистрілив собі у стегно. До приїзду швидкої він стік кров'ю та помер.

Видання зазначає, що життю двох інших постраждалих зараз нічого не загрожує. Що саме трапилося тієї ночі, мають з'ясувати правоохоронці.

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Автор: Катерина Комолова