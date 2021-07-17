Неповнолітній виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем "МАН".

На Львівщині неповнолітній виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого спричинив ДТП, двоє осіб загинуло.

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської Облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, на автодорозі Н-02 "Львів-Тернопіль", біля с. Підберізці Львівського району, водій 2003 року народження (неповнолітня дитина), керуючи автомобілем "ВАЗ-2105", виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем "МАН".

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"Внаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля "ВАЗ-2105" - 2004 року народження (неповнолітня дитина) та 2000 року народження загинули на місці події. Водія "ВАЗ-2105" госпіталізовано до МДКЛ м. Львова", - йдеться у повідомленні.

Обставини події встановлюються.

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Автор: Катерина Гірник