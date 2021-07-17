На Львівщині неповнолітній виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого спричинив ДТП, двоє осіб загинуло.
Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської Облдержадміністрації.
Згідно з повідомленням, на автодорозі Н-02 "Львів-Тернопіль", біля с. Підберізці Львівського району, водій 2003 року народження (неповнолітня дитина), керуючи автомобілем "ВАЗ-2105", виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем "МАН".
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"Внаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля "ВАЗ-2105" - 2004 року народження (неповнолітня дитина) та 2000 року народження загинули на місці події. Водія "ВАЗ-2105" госпіталізовано до МДКЛ м. Львова", - йдеться у повідомленні.
Обставини події встановлюються.
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