Попередньо встановлено, що хлопчик бавився сірниками і на ньому зайнявся одяг.

В місті Жидачів Львівської області внаслідок необережного поводження з вогнем загинув дворічний хлопчик.

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Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, інформація про загибель малолітнього хлопчика надійшла до правоохоронців 8 грудня близько дев’ятої години ранку.

На місці події правоохоронці встановили, що загиблий – хлопчик віком 2 роки 8 місяців, проживав у будинку разом з матір’ю, чотирирічною сестрою та шестирічним братом. Також попередньо встановлено, що хлопчик бавився сірниками і в певний момент на ньому зайнявся одяг.

«Коли сталася трагедія, діти перебували самі – без нагляду дорослих, оскільки матір була на роботі. Близько дев’ятої години ранку в будинок прийшла їхня тітка – вона викликала медиків та повідомила про подію у поліцію. Як в подальшому встановили лікарі, хлопчик отримав термічні опіки та отруївся продуктами горіння. Незважаючи на зусилля медиків, врятувати життя дитини не вдалось», - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що двоє інших дітей, які були у будинку, доставлені у лікарню для медогляду – загрози їхньому життю немає.

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Автор: Світлана Макринська