Дівчинка називала себе чужим ім'ям, з'ясували правоохоронці.

У курортному селищі міського типу Затока Одеської області розшукали дівчинку, яка втекла з оздоровчого табору.

Близько півтора місяця тому з дитячого табору, розташованого в селищі Сергіївка Одеської області, втекла вихованиця інтернату Вікторія Німас, 2006 р. н. Дівчинка заплутала сліди – називала себе чужим ім'ям та позбулася мобільного, повідомили у Головному управлінні Національної поліції в регіоні.

Дівчинка зникла вранці 28 липня, і поліцейські спочатку припускали, що вона вирушила до Одеси.

Як уточнили в главку, опитавши дітей та адміністрацію інтернату, в якому вона виховується, поліцейські встановили, що неповнолітня мала при собі мобільний телефон і гроші, що давало їй можливість виїхати за межі Сергіївки.

Читайте такожНа Запоріжжі поліція, кінологи та нацгвардійці шукали дитину: названо прикмети (фото)Цю версію підтвердили жителі селища, які бачили схожу за прикметами дівчинку, що сідала в таксі.

Правоохоронці встановили водія, який підтвердив, що відвіз неповнолітню в Затоку.

"Щодня працівники ювенальної превенції відпрацьовували територію туристичної Затоки. Зрештою, ювенали знайшли її на одній з вулиць селища. Але навіть тоді дівчина намагалася ввести правоохоронців в оману, називаючись вигаданим ім'ям, проте її особу встановили й передали вихователям", – розповіли у відомстві.

Як з'ясувалося, Німас, щоб заплутати сліди, позбулася свого мобільного телефону, та, назвавшись чужим ім'ям, жила на одній з баз відпочинку, допомагаючи власникам по господарству. Втікачку повернули до інтернату.

Нагадаємо, у серпні у Львівській області стався подібний інцидент – двоє хлопчиків-жителів міста Стрий віком 12 та 13 років втекли з дому, щоб "подорожувати". Дітей розшукали на відстані понад 30 км від Стрия – біля села Дроговиж.

Автори: Лариса Козова, Екатерина Присяжнюк