28-річного чоловіка розшукували з 8 лютого.

На Рівненщині знайшли тіло військовослужбовця, якого розшукували з 8 лютого.

Як розповіли у відділі комунікації поліції області, 16 лютого о 14:00 правоохоронцям повідомили про труп невідомого на території Рівненського військового полігону.

"Загиблим виявився 28-річний житель Волинської області: він проходив службу за контрактом на Житомирщині, а на Рівненському полігоні - проходив навчальний курс. З восьмого лютого військовослужбовець перебував у розшуку, коли із товаришем із дозволу керівництва залишив місце несення служби та востаннє його бачили в селищі Тучин колишнього Гощанського району", - інформують у поліції.

Попередній огляд судовим експертом, як стверджується, показав, що ознак насильницької смерті на тілі не було, однак остаточні висновки зробить судово-медична експертиза.

Зараз досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за частиною 1 статті 115 КК України (зникнення особи безвісти) триває. Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована військова прокуратура.

Раніше УНІАН писав, як у військовій частині Одеської області до смерті побили солдата-контрактника.

А в Житомирі контрактника знайшли повішеним у військовому гуртожитку.

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