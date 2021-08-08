За даними ЗМІ, автомобілі з номерами РФ належать українцям.

У курортному Бердянську відпочивальникам на автомобілях з російськими номерами змалювали червоною фарбою їхні машини.

Як пише місцевий сайт "PROБердянск", інцидент стався в ніч на 7 серпня. Під "гарячу руку" невідомих потрапили Volkswagen і Chevrolet з номерами РФ. Це сталося біля готелю на вулиці Набережній.

Потерпілі, коли побачили фарбу, написали заяву в поліцію.

"Як нам стало відомо, гості міста - українці, один з них житель сусіднього - Чернігівського району. За фактом події співробітники Бердянського відділу поліції проводять розгляд", - пише ЗМІ.

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Як повідомляв УНІАН, у Харкові таксист назвав місто "споконвічно російським" і нахамив пасажирці, яка розмовляла українською мовою.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що величезна кількість росіян не підтримують агресивну політику Кремля щодо України, і вважають Крим українським. "Ми не повинні говорити, що всі росіяни ненавидять українців, це неправда. І це той наратив, який показують і в РФ, я знаю, по телевізору, що українці ненавидять росіян. Це не зовсім правда...", - заявив він.

Автор: Григорій Бондар