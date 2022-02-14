Під час обшуків у злочинців знайшли протитанкові гранатомети, бойові гранати, димові шашки, бронежилети, стрілецьку зброю, приціли, глушники та набої.

На Івано-Франківщині правоохоронці викрили членів злочинного угруповання, яке тероризувало жителів регіону та захоплювало їхнє майно.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Лідери угруповання намагалися поширити свій злочинний вплив. Для цього залякували людей та "вибивали" з них гроші. У разі відмови застосовували насильство та погрожували потерпілим фізичною розправою", - йдеться в повідомленні.

Також СБУ встановила, що учасники угруповання захопили один із державних господарських об’єктів на території регіону. Його адміністративні приміщення використовували як "штаб" для координації протиправної діяльності.

До складу злочинного угруповання входило понад 20 осіб, зокрема й зловмисники, яких раніше притягували до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів. За даними слідства, вони обкладали "даниною" місцевих жителів. Під час нападів на громадян використовували зброю та завдавали потерпілим тілесні ушкодження.

У ході проведення понад 50 обшуків за місцями перебування учасників злочинного угруповання правоохоронці виявили реактивні протитанкові гранатомети, стрілецьку зброю з оптичними прицілами та глушниками, бойові гранати, а також набої різного калібру.

Зараз організаторам і активним учасникам угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене у складі організованої групи), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) ККУ.

Двом лідерам злочинного угруповання додатково повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше УНІАН писав, як у Луганській області оперативники Служби безпеки встановили місцерозташування прихованого арсеналу з боєприпасами учасників незаконних збройних формувань ОРДЛО. Схованку облаштували учасники диверсійно-розвідувальної групи бойовиків, причетної до серії вибухів на території регіону. До складу ворожого підрозділу входив вибухотехнік з РФ.

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