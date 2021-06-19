Чоловік провалився у вириту бобрами діру, а зверху на нього впав кінь.

На Рівненщині ввечері 18 червня бобри та кінь призвели до загибелі батька 9-ти дітей. Чоловік провалився у вириту бобрами діру, а зверху на нього впав кінь.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у комунальному підприємстві «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради, подія сталася після 20-ї години 18 червня у селі Сварині Сарненського району.

Саме тоді надійшов виклик на лінію 103 про те, що травмувався чоловік, на якого впав кінь.

«На момент приїзду медики виявили потерпілого без ознак життя. З’ясовано, що чоловік 1978 року народження. Батько 9-ти дітей. Він пішов на пасовище за конем. Повертаючись додому, біля річки провалився у вириту бобрами діру. Кінь впав на чоловіка. Люди спершу дістали коня, а тоді потерпілого. Він був без ознак життя», - зазначається в повідомленні центру.

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Автор: Петро Хромих