Постраждалого госпіталізували у важкому стані.

В селищі Оженин Рівненської області медики надали допомогу чоловіку, якого нібито облили бензином та підпалили.

Як повідомляється у Facebook Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги, повідомлення про пригоду надійшло сьогодні о 12:39. На виклик прибула фельдшерська бригада.

Зазначається, що пацієнт (орієнтовно 30 років) був у свідомості. За його словами, невідомі особи облили його бензином на підпалили.

Постраждалого госпіталізували у важкому стані, площина опікової поверхні тіла у нього сягнула 70%.

Про пригоду повідомили поліції, обставини нападу з'ясовуються.

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Раніше повідомлялося, що у Києві підпалили тролейбус з людьми.

Як розповіли в столичному управлінні ДСНС, тролейбус знаходився на вулиці Теодора Драйзера. Під час руху невідомий кинув у його салон запальну суміш. Через пожежу одна жінка отримала опіки другого ступеня: у неї обгоріли руки і шия.

В поліції заявили про затримання підозрюваного. Попередньо, затриманий 27-річний чоловік підтвердив свою причетність до події, але пояснити вчинок не зміг. У результаті події травми та опіки отримала пасажирка тролейбусу. Жінку ушпиталили медики.

Автор: Дмитро Захаров