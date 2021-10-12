32-чоловік намагався оскаржити суворий вирок, та суддя лишився непохитним.

На Рівненщині 32-річний вітчим відбуватиме довічне позбавлення волі через неодноразове зґвалтування 10-річної падчерки.

Як повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури, події мали місце на території Острозької територіальної громади у період з січня по травень 2020 року.

"Чоловік вчиняв розпусні дії, сексуальне насильство та ґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки і фільмував це на відео. Відеозаписи випадково побачила в телефоні чоловіка матір дитини, про що одразу повідомила до поліції", - йдеться у повідомленні.

За відомостями прокуратури, під час розгляду кримінального провадження у суді обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав частково. Вироком колегії Здолбунівського районного суду в червні цього року чоловіка засудили за сукупністю злочинів, призначивши остаточне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Читайте такожП'ять років ґвалтував трьох дітей: під Дніпром затримали батька-педофіла"Захисник обвинуваченого та сам обвинувачений, не погодившись із суворістю призначеного покарання, а також із доведенням одного із епізодів, інкримінованих йому органом досудового розслідування, оскаржив цей вирок до апеляційної інстанції", - додали у відомстві.

Зазначається, що 11 жовтня Рівненський апеляційний суд скарги обвинуваченого та його захисника не задовольнив та залишив обвинуваченому покарання, встановлене судом першої інстанції.

Як раніше повідомляв УНІАН, цьогоріч на Одещині 53-річній жінці та її 57-річному чоловікові оголосили підозру у сексуальному насильстві над малолітніми дітьми.

Автор: Світлана Макринська