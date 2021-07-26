Серед постраждалих троє дітей віком 5, 8 та 10 років.

Масштабна аварія сталася на трасі Київ-Чоп. В результаті зіткнення Honda і Skoda постраждали семеро людей, серед яких троє дітей.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Аварія сталася в селі Розвадів Стрийського району близько 8:00. За попередніми даними, 63-річний житель Львова на Honda виїхав на зустрічну смугу, де протаранив Skoda, за кермом якої перебував 54-річний житель Тернопільської області.

В результаті аварії травми отримали водії авто, 40-річна пасажирка Honda, діти 5, 8 і 10 років, а також 21-річна дівчина.

Як раніше повідомляв УНІАН, смертельна аварія сталася 25 липня у Вінницькій області. Автомобіль Mercedes на швидкості протаранив вантажівку, внаслідок чого загинули батько та син.

За даними правоохоронців, трагедія сталася близько 17:00 біля села Зятківці Гайсинського району. За кермом легковика перебував 45-річний житель Києва. Чоловік намагався обігнати інше авто, але не вибрав безпечну дистанцію і швидкість.

Автор: Анастасія Горбачова