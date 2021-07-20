У Львівській області, де нещодавно в аварії на дорозі загинули дві людини, сталася нова ДТП, жертвами якої стали жінка і дитина.
Про це повідомили в обласному управлінні Нацполіції.
Аварія трапилася вдень 20 липня на трасі "Київ-Чоп" біля села Дубина в Стрийському районі, де зіткнулися два легковики - Opel Astra і Mazda.
Імовірно 24-річний житель району, який був за кермом "Опеля", виїхав на зустрічну смугу і врізався в інший автомобіль.
В результаті пасажирка "Мазди" померла на місці, а двох дітей, які були в авто - хлопчика приблизно 10 років і дівчинку близько 7 років - госпіталізували. На жаль, старша дитина померла в лікарні.
Водії обох машин перебувають у лікарні у важкому стані.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП та вирішують питання про відкриття кримінального провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху особами, що спричинило загибель кількох осіб.
Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років і до 3 років позбавлення права керувати транспортними засобами.
Це вже не перша смертельна ДТП у Львівській області за останній час - тиждень тому в селі Панчишини легковик зіткнувся з тепловозом, внаслідок чого загинула 37-річна жінка.
Також раніше цього року п'яний батько посадив 11-річного сина за кермо у селі Рясне-Руське, але хлопчик не впорався з керуванням і загинув в результаті аварії.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram