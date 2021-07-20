У Стрийському районі зіткнулися два легковики-постраждали дві дитини, які їхали в одній з них.

У Львівській області, де нещодавно в аварії на дорозі загинули дві людини, сталася нова ДТП, жертвами якої стали жінка і дитина.

Про це повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

Аварія трапилася вдень 20 липня на трасі "Київ-Чоп" біля села Дубина в Стрийському районі, де зіткнулися два легковики - Opel Astra і Mazda.

Імовірно 24-річний житель району, який був за кермом "Опеля", виїхав на зустрічну смугу і врізався в інший автомобіль.

В результаті пасажирка "Мазди" померла на місці, а двох дітей, які були в авто - хлопчика приблизно 10 років і дівчинку близько 7 років - госпіталізували. На жаль, старша дитина померла в лікарні.

Водії обох машин перебувають у лікарні у важкому стані.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП та вирішують питання про відкриття кримінального провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху особами, що спричинило загибель кількох осіб.

Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років і до 3 років позбавлення права керувати транспортними засобами.

Це вже не перша смертельна ДТП у Львівській області за останній час - тиждень тому в селі Панчишини легковик зіткнувся з тепловозом, внаслідок чого загинула 37-річна жінка.

Також раніше цього року п'яний батько посадив 11-річного сина за кермо у селі Рясне-Руське, але хлопчик не впорався з керуванням і загинув в результаті аварії.

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Автор: Станислав Кожемякин