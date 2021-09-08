Жертва познайомилася із майбутнім вбивцею за кілька годин до смерті.

У Вінницькій області правоохоронці затримали чоловіка за жорстоке вбивство 37-річної жінки, з якою він щойно познайомився.

Деталі зухвалого злочину розповіли в Департаменті карного розшуку Нацполіції.

Як повідомляється, тіло жінки з ознаками насильницької смерті виявили в квартирі. Їй було завдано сім ножових ударів в область серця та легенів. За результатами слідчо-розшукових дій було встановлено, що злочин скоїв 41-річний місцевий мешканець.

"Наразі з’ясовано, що потерпіла за декілька годин до вчинення злочину познайомилася з майбутнім вбивцею. Під час спільного відпочинку сам-на-сам у них виникла конфліктна ситуація і зловмисник наніс жінці декілька ударів ножем, залишив помирати. Після цього поганець намагався уникнути відповідальності, викинув закривавлений одяг тощо. Заради конспірації "розумник" навіть позбувся власної бороди та вус", - розповіли в поліції.

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У скоєному зловмисник зізнався, його затримали й помістили до слідчого ізолятора. Згодом чоловіку оголосять підозру й оберуть запобіжний захід.

Як раніше повідомляв УНІАН, під Києвом чоловік ледь не вбив знайомого, в ліжку з яким "застукав" свою дружину.

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Автор: Іван Бойко