Затриманий законним способом не міг потрапити за кордон.

У горах Закарпаття прикордонники затримали 41-річного харків’янина, який хотів незаконно потрапити в Польщу (входить до складу Євросоюзу).

Згідно з повідомленням Державної прикордонної служби України, затримали порушника учора ввечері поблизу села Верховина Бистра Ужгородського району.

Так, під час перевірки місцевості військовослужбовці помітили, як у бік держрубежу рухається невідомий з туристичним спорядженням. "Мандрівника" затримали в адміністративному порядку та доправили до прикордонного відділу з метою встановлення обставин правопорушення та складання документів у справі.

Як з’ясувалося, чоловік прибув на Львівщину з Харкова різними видами транспорту, а з Волосянки йшов на Закарпаття пішки по навігатору в мобільному додатку.

Читайте такожВинюхав службовий собака: на кордоні з Польщею піймали двох українців з наркотикамиПравопорушник зізнався, що його тимчасово обмежено у праві виїзду за кордон, оскільки він не виконував рішення суду щодо сплати аліментів.

Тож відчайдух проклав собі маршрут через прикордонну Лубню у напрямку Польщі й навіть придбав онлайн-квиток на автобус з першого польського села Устшикі Гурне до міста Санок. Там він сподівався влаштуватися на роботу.

У діях затриманого вбачають ознаки правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 204-1 КупАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справу буде розглядати суд.

На початку листопада 2021 року стало відомо, що в Одеській області затримали подружжя нелегалів, яке перетнуло держкордон з Молдовою вплав річкою Дністер.

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