Зараз життю дівчини нічого не загрожує.

У Кривому Розі 15-річна школярка випила 40 таблеток анальгетика, щоб накласти на себе руки.

Читайте такожНа Івано-Франківщині дві дівчини провалилися під лід, рятуючи собакуПро це пише OBOZREVATEL з посиланням на прес-секретаря Криворізького районного управління поліції Оксану Лесонен.

Медики з Криворізької міської клінічної лікарні №8 повідомили поліцейським, що до них надійшла дівчина 2005 року народження з отруєнням медикаментами. Школярка випила 40 таблеток анальгетика.

Зараз життю дівчини нічого не загрожує. Обставини інциденту з'ясовують представники ювенальної превенції.

Отруєння українських дітей ліками

16 лютого в одному з ліцеїв Боярки дві дівчинки отруїлися таблетками, які самі купили в аптеці. Випити таблетки вони вирішили після того, як побачили в мережі заклик, щоб проковтнути 40 таблеток і подивитися, що з ними буде. В результаті одна з дівчаток померла. Встановлено, що дівчатка вживали препарат Дротаверин, купили його в аптеці біля школи.

Аналогічний випадок 17 лютого стався в Умані. Дві восьмикласниці наковталися таблеток і потрапили до лікарні. Приймали препарат Дротаверин у приміщенні школи.

27 лютого повідомлялося, що в Сумах школярки наковталися таблеток і викликали швидку допомогу. Першокурсниці напилися таблеток від застуди.

В рівному школярка випила 40 таблеток "парацетамолу". Причиною такого вчинку стало непорозуміння на побутовому ґрунті.

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Автор: Людмила Жерновська