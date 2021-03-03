Принаймні вісім людей отримали поранення і були госпіталізовані внаслідок нападу у шведському місті Ветланда.
За інформацією телекомпанії SVT, один із постраждалих серйозно поранений, пише Meduza.
Читайте такожУ Києві п'яний чоловік вдарив підлітка ножем у живіт на очах матеріПідозрюваного чоловіка затримали. Він був поранений під час затримання і зараз перебуває в лікарні під охороною.
Шведська поліція не повідомляє, чим був озброєний нападник, проте за одними даними це міг бути ніж, за іншими — сокира.
Мотиви чоловіка невідомі. Поліція почала розслідувати подію як спробу вбивства, а потім кваліфікувала інцидент як можливу терористичну атаку.
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