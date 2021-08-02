У Чернівецькій області загинув водій мотоцикла, який перетинав залізничну колію та потрапив під потяг.
Як повідомили кореспонденту УНІАН медики, які перебували на місці пригоди, трагічна аварія сталася ввечері 1 серпня у селищі Лужани Чернівецького району.
За інформацією очевидців, мотоцикліст намагався перетнути колію, коли дорога вже була перекрита шлагбаумом. Однак чоловік не встиг цього зробити й потрапив під локомотив пасажирського потяга "Львів – Чернівці". Машиніст поїзда в останній момент побачив, що мотоцикліст перетинає колію, тому не встиг вчасно загальмувати.
Читайте такожПотяги "Укрзалізниці" спізнюються через негоду: повний список затримокМедики, які прибули на місце аварії, констатували смерть чоловіка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Нацполіції, загиблим виявився житель сусіднього села Шипинці, 1996 року народження.
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