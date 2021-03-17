Водія оштрафували на 20,4 тисячі гривень за керування автомобілем без права управління та на 51 тисячу гривень за водіння в нетверезому вигляді.

У Львові п’яного водія оштрафували на 71 тисячу гривень за новим законом, що збільшує штрафи, зокрема, за водіння в п'яному вигляді.

Про це повідомляє Perepichka News у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що водія оштрафували на 20400 гривень за те, що він керував автомобілем без права управління. До цього ж він отримав штраф за водіння в нетверезому вигляді (51000 гривень штраф, 10 років позбавлення прав, а суд ще зможе конфіскувати автомобіль). Загалом вийшло 71400 гривень.

Про штрафи першим водіям-порушникам за новим законом розповів на своїй сторінці у Facebook і заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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За його даними, у селі Чайки, Київської області чоловіка позбавили права керування, проте він зухвало сів за кермо знову.

«Та непоміченим йому залишитися не вдалося. Патрульні Київщини порушення виявили й притягнули чоловіка до відповідальності, яка передбачена ч. 4 ст. 126 КУпАП - штраф у розмірі 20400 гривень. Зазначу, що раніше за вказане адміністративне порушення передбачався штраф – 510 гривень», - написав він.

Інший інцидент стався у Рівному, де водій ще навіть не отримував водійське посвідчення, а вже сів за кермо, порушив ПДР і отримав постанову від патрульних.

«Нехай цей випадок буде для нього хорошим уроком. Він отримав штраф згідно з ч. 2 ст. 126 КУпАП. Раніше штраф за таке порушення був 510 гривень, а відсьогодні стягнення накладається у розмірі – 3400 гривень», - зазначив Білошицький.

Посилення покарання за п'яне водіння

16 лютого 2021 року Верховна Рада посилила відповідальність за порушення правил дорожнього руху та керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

ВР прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху" (№2695). За це рішення проголосували 325 народних депутатів.

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Автор: Денис Прядко