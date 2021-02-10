В Одеській області сталася пожежа на території терміналу морського порту «Чорноморськ».
Читайте такожВ одному із судів Одеси сталася пожежаЯк повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 9 лютого приблизно о 16:00 до служби порятунку надійшла інформація про задимлення в побутовому приміщенні на вул. Сухолиманській, 31 міста Чорноморськ.
Зокрема, займання сталося в експлуатованому зараз адміністративно-побутовому приміщенні 2-го терміналу порту «Чорноморськ».
Як з'ясувалося, загорілося майно в побутовому приміщенні на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі.
Близько 16:20 пожежу ліквідували на площі 15 кв. м.
Вогнем пошкоджено речове майно працівників порту. Загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються.
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