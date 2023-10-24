Поліція знайшла та вилучила арсенал зброї і 14 кг наркотиків.

У Чернігівській області під час обшуку в помешканні підозрюваного в одній з прикордонних громад поліцейські виявили три сховки зі автоматами, пістолетом-кулеметом і гранатами та 14 кг наркотиків.

Як повідомили в секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області, зброя та наркотики були закопані в землю у металевих діжках. Поліція вийшли на слід 40-річного уродженця Криму, який розшукувався за підозрою у наркоторгівлі. "Під час обшуку в помешканні затриманого поліцейські виявили та вилучили арсенал зброї, а саме: автомат та три магазини до нього, автомат з ознаками перероблення з пристроєм для безшумної стрільби та магазин до нього, 20 гранат "Ф-1", пістолет-кулемет, понад 200 набоїв", - уточнили в поліції.

Крім цього, правоохоронці вилучили наркотичну речовину (коноплі), що була висушена та розфасована в 21 поліетиленовий пакет вагою 600-700 грамів кожен. Загалом поліція вилучила та направила на проведення експертиз понад 14 кг наркотиків.

Слідчі поліції розслідують кримінальні провадження за кількома кримінальними статтями. Зокрема, за ч. 2 ст. 310; ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне вирощування конопель"; "незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів"; "незаконне поводження зі зброєю").

Передбачене законом покарання за найтяжчою зі статей передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні злочинів. Досудове розслідування триває.

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На кордоні при в'їзді в Україну затримали чоловіка, який у власному шлунку перевозив кокаїн з Латинської Америки. Як повідомляє СБУ, один з латиноамериканських наркокартелів спробував налагодити міжнародний канал контрабанди кокаїну в Україну.

"Для прихованого перевезення "товару" через кордон зловмисники запаковували його у спеціальні капсули, а потім їх ковтали. За один раз наркокур’єр міг переправити у власному шлунку до півкілограма кокаїну на майже 3,5 млн у гривневому еквіваленті", - розповіли в СБУ.

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