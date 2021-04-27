Наймолодшій дитині – вісім місяців, найстаршому хлопчику – 7 років.

У Чернігівській області четверо дітей із багатодітної родини потрапили до реанімації через отруєння невідомою речовиною.

Про це повідомила прес-служба Чернігівської обласної прокуратури.

Згідно з інформацією, вранці 27 квітня до реанімаційного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні з одного з населених пунктів Чернігівського (раніше Ріпкинського) району в тяжкому стані доставлено четверо малолітніх дітей з багатодітної родини з діагнозом – гостре отруєння невідомою речовиною.

Зазначається, що наймолодшій дитині – вісім місяців, найстаршому хлопчику – 7 років. Попередньо встановлено, що батьки напередодні нагодували дітей картоплею з грибами.

«Багатодітна родина, у якій виховується 5 дітей, перебувала у полі зору соціальних служб у справах дітей у зв’язку зі складними життєвими обставинами. Зареєстровано кримінальне провадження», - йдеться у повідомленні.

Ювенальні прокурори Чернігівської окружної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дітьми (ст.166 Кримінального кодексу України).

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Автор: Ірина Синельник