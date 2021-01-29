Жертвами водія стали дві жінки, які рухались дорогою на велосипедах. Одна з них загинула, інша дістала травми.

На Чернігівщині поліція розшукує водія, який збив двох жінок і зник з місця ДТП.

Читайте такожУ Миколаєві п'яний водій збив патрульну поліцейську (фото, відео)Як повідомили УНІАН у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася учора ввечері в смт Березна Чернігівського району біля АЗС.

Водій автомобіля Opel Vivaro здійснив наїзд на двох жінок, які рухались на велосипедах у попутному напрямку. Внаслідок пригоди вагітна жінка, 1989 року народження, загинула на місці події, інша отримала травми та після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовилась.

Водій автомобіля залишив місце події. Вживаються заходи щодо встановлення його місцезнаходження та затримання.

У секторі комунікацій Головного управління Національної поліції в області уточнили, що за кермом автомобіля перебував 40-річний місцевий житель.

За даним фактом відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Синельник