Зловмисники, використовуючи логотипи відомих онлайн-ломбардів, створили фейкові інтернет-магазини і» реалізовували " неіснуючу електронну техніку. За скоєні злочини їм загрожує 8 років позбавлення волі.

На Херсонщині кіберполіція викрила двох шахраїв, які продовжували ошукувати громадян, перебуваючи під домашніми арештами.

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Як повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області, у листопаді минулого року кіберполіцейські викрили двох зловмисників, які, використовуючи логотип відомої мережі онлайн-ломбардів, створили фейковий інтернет-магазин та «реалізовували» неіснуючу електронну техніку.

Тоді суд обрав підозрюваним у шахрайстві запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. Але зловмисники не зупинились у своїх протиправних діяннях і створили ще один фейковий веб-сайт під брендом вже іншої мережі ломбардів та продовжили ошукувати громадян.

Нині кіберполіцейські встановили, що після створення нового інтернет-магазина 32-річні фігуранти з Нової Каховки ошукали ще близько 30 громадян. Підозрювані виставляли на продаж за зниженими цінами побутову техніку та автотовари, яких насправді не існувало. Зловмисники вимагали за віртуальні товари повну передоплату, однак жодного товару покупцям після отримання грошей не відправляли. Загалом зловмисники ошукали нових жертв на суму близько 200 тис. грн.

12 лютого правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання аферистів. В їх помешканнях поліцейські вилучили мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі та частину грошей, отриманих злочинним шляхом. Вилучені речові докази направлені на відповідні експертизи. Також до суду вже направлений обвинувальний акт за скоєння минулорічного злочину.

Наразі зловмисники знову підозрюються в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу («шахрайство»). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років. Тривають слідчі дії.

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Автор: Вікторія Токарєва