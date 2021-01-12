У Херсоні вандали пошкодили близько двох десятків пам'ятників на братській могилі меморіального кладовища міста.
Про це повідомляє прес-служба поліції області. Про акт вандалізму правоохоронцям сьогодні повідомив 39-річний місцевий мешканець.
"На місці працівники слідчо-оперативної групи Херсонського відділу поліції виявили 17 розбитих та повалених на землю кам’яних плит братської могили воїнам-визволителям Другої світової війни. Наразі в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за ознаками ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України "Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого", - йдеться у повідомленні.
Встановлення осіб, причетних до вандалізму на кладовищі, наразі триває.
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