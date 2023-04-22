Через загарбників мирна людина отримала травми, несумісні з життям.

У Херсонській області, підірвавшись на залишеній росіянами вибухівці, загинув мирний житель.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. "Трагедія сталася на березі річки Інгулець, між селами Давидів Брід та Білогірка. Там 30-річний чоловік натрапив на російський вибухонебезпечний предмет. Він отримав травми несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

В ОВА нагадали, що зоною підвищеної небезпеки є узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, пустирі.

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Як повідомляв УНІАН, у місті Снігурівка Миколаївської області на протипіхотній міні підірвалися двоє місцевих жителів. Одного з постраждалих доставлено до місцевої лікарні.

Ситуація у Херсонській області - зараз це варто знати

Українські воїни прогнали росіян з правобережжя регіону на лівобережну його частину. Не раз повідомлялося, що супротивники, відступаючи, мінували територію й різні об’єкти.

13 квітня стало відомо, що поблизу села Тягинка машина з двома мирними людьми наїхала на російську міну, один чоловік загинув, а ще один - тяжко травмований.

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