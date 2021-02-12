Надзвичайники врятували 22 людини від переохолодження

У Старокостянтинівському районі Хмельницької області автобус з 22 людьми занесло у кучугури.

Про це повідомляє обласна ДСНС у Facebook.

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Автопригода сталася опівдні 12 лютого між селами Лажева і Баглаї.

"Негайно до місця події було спрямовано чергове відділення 19 Державної пожежно-рятувальної частини м. Старокостянтинів. По прибуттю до місця пригоди, особовим складом підрозділу ДСНС, за допомогою інженерної техніки, було витягнуто зі снігового замету автобус", – йдеться у повідомленні.

Спершу рятувальники витягнули з-під заметів рейсовий автобус. Повертаючись до підрозділу, надзвичайники між селами Баглаї та Веснянка витягнули зі снігу ще один автомобіль, у якій перебували 3 людей, з них — одна дитина.

Усього працівники служби врятували 22 людини від переохолодження, з них 15 – школярі.

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Автор: УНІАН