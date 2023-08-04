Маленьких птахів так не можуть знайти.

У Хмельницькій області невідомі розстріляли гніздо лелек, одна з них потрапила до лікарні з відкритип переломом.

Про це повідомили на сторінці Екозахист Старокостянтинів у соціальній мережі Facebook. Повідомляється, що інцидент стався у селі Новоселиця Старокостянтинівської громади. "Було розстріляно гніздо родини лелек.В кублі була пара птахів і двоє їхніх діток", - йдеться у повідомленні.

За даними зоозахисників, маленьких птахів так і не знайшли, одна доросла лелека отримала поранення, її відвезли до лікарні, де діагностували відкритий перелом крила. Місцеві мешканці розповіли, що чули шум мотоциклу, чоловічий сміх, а потім - постріли. Вони вийшли з будинків і побачили, що сталося з гніздом.

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У поліції Хмельницької області повідомляють, що відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною. "В одному із сіл Миролюбненської територіальної громади невідомі особи підстрелили лелеку, яка перебувала у гнізді, що розташоване на електроопорі", - йдеться у повідмоленні.

Жорстоке поводження з тваринами: останні новини

На початку весни стався скандал навколо Національного університету біоресурсів і природокористування у Києві. Зоозахисники звинуватили одного з викладачів у знущанні з тварин під час занять.

Також зоозахисники повідомляли про жорстоке побиття та згвалтування корови у Хмельницькій області. З'являлася інформація про затримання підозрюваного, однак вже згодом активісти повідомили, що кримінальне провадження закрили.

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