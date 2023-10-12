Внаслідок рекошету один з водіїв отримав дотичне поранення.

Сьогодні в Києві на одному з блокпостів сталася стрілянина через невиконання водієм вимоги військового зупинитись.

Як повідомила УНІАН речниця Головного управління поліції Києва Юлія Гірдвіліс, внаслідок рекошету один з водіїв отримав дотичне поранення. "На блокпосту на вимогу військового здійснити зупинку транспортного засобу водій продовжив рух. Військовий вистрелив по колесах автівки. Водій сусіднього автомобіля внаслідок рекошету отримав дотичне поранення. Від госпіталізації на місці відмовився", - поінформувала про інцидент Гірдвіліс.

Ситусація сталася близько 10 ранку у Святошинському районі столиці.

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"За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст 365 Кримінального кодексу ("перевищення влади або службових повноважень" – УНІАН). Встановлюються всі обставини інциденту", - зазначила речниця столичного главку поліції.

Раніше в Інтрнеті з’явилась інформація з посиланням на джерела у правоохоронних органах про стрілянину на пересувному блокпості у Святошинському районі міста. Там військові разом із поліцейськими проводили навчання. Близько 10-ї ранку водій буса Peugeot не зупинився на вимогу військових. Тож один із них у відповідь відкрив вогонь спочатку в повітря, а потім по колесах машини, що зупинило автівку.

Інші інциденти у Києві

Сьогодні зранку у Києві озброєний чоловік увірвався до бізнес-центру на бульварі Вацлава Гавела у Солом’янському районі, вигнав охоронців з будівлі та здійснив декілька хаотичних пострілів.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, після надходження інформації про те, що невідомий зайшов у приміщення бізнес-центру та почав стріляти, на місце були направлені спецпризначенці.

У результаті перемовин поліцейські затримали зловмисника.Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Слідчо-оперативна група встановлює обставини та мотиви скоєного.

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