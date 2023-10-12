Сьогодні зранку чоловік зайшов у приміщення офісної будівлі й змусив охоронців піти, погрожуючи зброєю.

У Києві у четвер вранці, 12 жовтня, озброєний чоловік увірвався до бізнес-центру на бульварі Вацлава Гавела у Солом’янському районі, вигнав охоронців з будівлі та здійснив декілька хаотичних пострілів.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, після надходження інформації про те, що невідомий зайшов у приміщення бізнес-центру та здійснив постріли, на місце були направлені спецпризначенці.

"Як стало відомо, озброєний чоловік, погрожуючи охоронцям, змусив їх покинути будівлю. Далі зробив кілька хаотичних пострілів та погрожував встановити "розтяжку" біля вхідних дверей, аби не пустити всередину правоохоронців. У результаті перемовин поліцейські затримали зловмисника", - інформують правоохоронці.

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Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Слідчо-оперативна група встановлює обставини та мотиви скоєного.

Інші резонансні події: у Дніпрі патрульний вбив чоловіка

29 серпня у мережі з'явилися відео конфлікту між двома патрульними поліцейськими та водієм і пасажирами автівки, що закінчився трагічно. У прокуратурі повідомили, що поліцейського, який застрелив чоловіка у Дніпрі, затримали, він не визнає свою провину. Було розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу.

За офіційною версією ДБР, поліцейські під час патрулювання намагалися зупинити елітне авто, водій якого порушував правила дорожнього руху. Після зупинки авто, водій поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Жінка, яка перебувала в авто з водієм та намагалася сісти на його місце, не виконувала вимогу поліцейського вийти з авто та чинила супротив. При спробі поліцейських затримати жінку, чоловік вискочив та напав на правоохоронців. Патрульний застосував вогнепальну зброю. Внаслідок отриманих поранень водій авто загинув.

Дії поліцейського кваліфікували за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки).

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