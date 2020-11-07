Під час затримання правоохоронці намагались втекти.

У столиці на вимаганні 250 тис. грн затримано двох оперуповноважених Управління стратегічних розслідувань у Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Читайте такожВ Одеській області на вимаганні хабарів попалися співробітники лісгоспуЯк повідомляє Офіс Генерального прокурора, стосовно затриманих відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу ("вимагання)".

За даними слідства, двоє поліцейських вимагали від керівника охоронної фірми 250 тис. грн компенсації за начебто невиконання домовленостей про здійснення охорони під час збирання врожаю зерна, до яких він не мав стосунку.

Після передачі частини суми - 85 тис. грн - поліцейських затримано у порядку ст. 208 КПК.

Під час затримання правоохоронці намагались втекти.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

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Автор: УНІАН