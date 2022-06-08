Негідники розбирають блоки, тягнуть мішки з піском та навіть протитанкові їжаки.

З вулиць Києва крадуть блокпости, які встановлювалися для захисту столиці від російського вторгнення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

"...минуло 2 місяці з того часу, як Київ опинився у відносній безпеці - та що ми бачимо? Розібрані та переміщені блоки, мішки з піском та навіть протитанкові їжаки почали зникати. Якісь негідники або навіть агенти ворога почали красти це здобуте важкою працею цінне майно", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що учасники організації оборони району знають, яких титанічних зусиль коштувало зведення кожного блокпосту, окопу, бліндажу та вогневої позиції. Активісти, бізнес, комунальники та військові гуртувалися разом і залучали колосальні ресурси, щоб вибудувати оборону.

Тепер голова РДА обіцяє покарання для кожного, хто цю оборону руйнує.

"Так от, шановні, кожного, хто це зробив, буде знайдено і покарано, бо це підрив обороноздатності міста, а не просто крадіжка мішка собі на дачу чи їжака на брухт. Хто став свідками таких незаконних дій, будь ласка, оперативно інформуйте районну поліцію чи добровольчі формування територіальної громади району, до яких можна звернутись за телефоном: +380 96 116 60 98", - наголосив Фесик.

Раніше УНІАН розповідав, як захистити будинок від нападу мародерів і зробити так, аби все, нажите непосильною працею, залишилося в цілості та безпеці.

Вас також можуть зацікавити новини: