Цю інформацію підтвердив і мер Львова Андрій Садовий.

Увечері у вівторок, 3 вересня, у Львові до лікарні Святого Луки надійшла небезпечна посилка. Там виявили коробку, повну справжніх протитанкових мін.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. Зазначається, що пацієнтів та медичний персонал лікарні евакуйовано.

"На місці працюють усі відповідні служби. Справу будуть розслідувати правоохоронні органи", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Згодом цю інформацію підтвердив і мер Львова Андрій Садовий.

"Сьогодні в лікарні Святого Луки виявили посилку з підозрілими предметами схожими на протитанкові міни. Зараз на місці працюють вибухотехніки та всі відповідні служби. Персонал та пацієнти в безпеці. Зʼясовуємо обставини", – написав він.

Оновлено: Фахівці встановили, що міни, які надійшли до лікарні, – навчальні. Про це повідомив Андрій Садовий.

"Правоохоронні органи розслідують хто, як і з якою метою передав цю посилку до лікарні", – додав мер Львова.

Інші інциденти

Наприкінці серпня в Одеській області сталася жахлива автотроща. На дорозі зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка, загинула дитина, ще дві дитини опинилися у лікарні.

Тим часом правоохоронці викрили агентурну мережу ФСБ на чолі з екс-регіоналом. Зловмисники, зокрема, готували замах на журналіста Дмитра Гордона. Серед завдань агентури РФ також був збір даних про українських діячів, які "цікавили" російську спецслужбу.

Вас також можуть зацікавити новини: