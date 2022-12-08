У регіоні сталася пожежа в житловому будинку, можлива причина – коротке замикання електромережі, зазначили в ДСНС.

В Одеській області через пожежу в житловому будинку загинули три людини.

У четвер, 8 грудня, о 01:44 до Служби порятунку надійшла інформація про пожежу в селі Майори Одеського району, про це повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області.

По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що горить майно у житловому будинку.

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"Під час гасіння пожежі виявлено трьох загиблих людей: чоловіків, 1995 та 1967 років народження, та жінку, 1982 року народження", – йдеться у повідомленні.

Приблизно о 02:00 пожежу було ліквідовано на площі 50 кв. м. Імовірна причина пожежі – коротке замкнення електромережі в житловому будинку.

Від ДСНС до гасіння залучались дві одиниці пожежної техніки та дев'ять рятувальників.

Крім того, в Одеській області за добу через отруєння чадним газом госпіталізовано 11 осіб, у тому числі 7 дітей, про це на брифінгу повідомила прес-секретар Головного управляння ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко.

"Лише за останню добу сталося 5 випадків, де люди отруїлися чадним газом. Це 11 осіб, з них 7 – діти. Найдорослішому – 15 років, наймолодшому – 3 роки… Один з цих випадків стався в Одесі, де сім’я користувалася вдома каміном на дровах", – сказала вона.

Також в реанімаційне відділення Одеської дитячої лікарні в стані середньої тяжкості з отруєнням чадним газом госпіталізовано хлопчика, 2014 року народження. Попередня причина отруєння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газової колонки (розгерметизація обладнання).

Зазначається, що всі 11 осіб госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Як додала Мартиненко, наразі через проблеми з електропостачанням (перенапруження електромереж тощо) значно зросла в регіоні кількість пожеж. Зокрема, за останні п'ять тижнів кількість пожеж, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, збільшилася на 40%.

"Це 111 – пожеж… Найчастіша причина – коротке замкнення. Це колосальна цифра", – акцентувала прес-секретар.

Вона додала, що у жодному разі не можна, коли повертається світло, одразу включати все, що можливо. Наразі з ладу виходять бойлері, холодильники, телевізори. Наприклад, за добу сталося 7 коротких замкнень в щитових, які не завершились пожежами.

Ситуація в Одеській області під час війни з Росією – що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня російські окупанти здійснили восьму масовану ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури України. Сили протиповітряної оборони збили 61 з понад 70 ворожих ракет.

Згодом стало відомо про влучання ракет в енергооб'єкти Київської, Вінницької, Одеської областей. В Одесі та більшості громад Одеського району після ракетних ударів зникли електро- і водопостачання, була зупинена робота всіх котелень.

Пізніше стало відомо, що в Одеському районі відновили водопостачання майже у всіх громадах.

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